В Новосибирске блогера вызвали на допрос в полицию после видео с салютом

В Новосибирске блогер Богдан Киселёв готовит новый ролик после видео с запуском салюта в центре города.

В Новосибирске 19-летнего блогера Богдана Киселёва вызвали на допрос в полицию 7 сентября. Об этом он сообщил корреспонденту Сиб.фм.

По его словам, утром ему позвонили сотрудники полиции и вызвали на допрос в центральный отдел.

«Сказали, если не приеду, то они (полицейские — прим.ред.) приедут к моим друзьям за то, что снимали видео. Если посадят на 15 суток, то знайте, я с вами», — сообщил Богдан в своём телеграм-канале.

На вопрос журналиста, уверен ли он, что ему звонили именно полицейские, блогер ответил положительно. Киселёв добавил, что сейчас уже направляется в отдел.

Кроме этого, несмотря на реакцию правоохранительных органов, блогер останавливаться на достигнутом не собирается. По его словам, в скором времени появится новый ролик, однако уже менее провокационный.





«Все будет, все планируем, но не такой. Будет более интересный, также будем залетать. На данный момент чуть-чуть снижу планку», — отметил он.

Судя по телеграм-каналу блогера, реакция после запуска салюта с крыши автомобиля его никак не напугала. Блогер активно публиковал скрины новосибирских СМИ с заголовками про него, а также снял на видео сюжет, который показали про него на центральном телевидении.

Как ранее писал Сиб.фм, подростки запустили салют с автомобиля в центре Новосибирска. После инцидента в Госавтоинспекции сообщили, что сотрудники устанавливают личность водителя, нарушившего ПДД. Речь о поиске самого блогера Кисёлева в релизе не шла.