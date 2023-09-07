В Новосибирске российский бренд заменит Reebok в ТРЦ на площади Маркса

В новосибирском ТРЦ «Сан-Сити» место Reebok займёт Demix.

В Новосибирске после ухода бренда Reebok точка продажи в ТРЦ «Сан-Сити» пустовала несколько лет. Теперь её займёт российский бренд Demix. Об этом сообщили жители города в соцсетях.

Горожане заметили, что на стенах пустующей торговой точки уже повесили новые баннеры, а в самом помещении идёт отделка. Сообщается, что новый магазин откроют осенью 2023 года: в конце октября или в начале ноября.

В этом помещении до 2020 года работал магазин спортивной одежды бренда Reebok.

Ранее Сиб.фм сообщал, что интернет-магазины начали снижать цены на iPhone. В среднем стоимость смартфона снизилась на 6% в конце мая. Продавцы объяснили такое падение цен выходом новинок Apple, а также корректировкой закупочных цен и спроса.

Также 5 мая под новыми вывесками открылись магазины Zara, Pull Bear и Bershka. Известно, что бренд Zara заменит Maag, Pull&Bear — DUB, Stradivarius — Vilet, Bershka — ECRU.