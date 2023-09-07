В Новосибирске сравнили даты начала отопительного сезона за последние 7 лет

С 2016 года в Новосибирске отопление включают примерно в одни и те же дни.

В Новосибирске провели сравнение дат включения отопления с 2016 по 2022 годы. Оказалось, что это примерно одни и те же дни с разницей не больше недели.

По регламенту, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в городе держится ниже отметки +8 градусов в течение 5 дней.

В 2023 году уже началось осеннее похолодание, а власти города отчитались о готовности к отопительному сезону. В приоритете подключения социальные объекты — школы, детские сады, больницы, спортивные и культурные учреждения. После них начнут подключать жилые дома.

В 2016 году отопительный сезон в Новосибирске начался 21 сентября. В 2017 году — 18 сентября, в 2018 — 19-го, в 2019 — 25-го, в 2020 — 21-го, в 2021 — 20-го, в 2022 — 15-го.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском экс-замглавы Здвинского района выдал сиротам квартиры без отопления и электричества. Теперь он предстанет перед судом за превышение должностных полномочий.

Также в Новосибирске опубликовали статистику смертности за август 2023 года.