В Новосибирске опубликовали статистику смертности за август 2023 года

В Новосибирской области смертность жителей в августе выросла по сравнению с июлем.

ЗАГС Новосибирской области опубликовал официальную статистику смертности за август. По данным ведомства, за последний месяц лета 2023 года погибло больше людей, чем в июле.

В августе скончались 2919 человек, а родилось 2618 младенцев. Оба показателя хуже, чем в июле: за второй месяц лета скончались 2896 человек, а родились 2278. Впрочем, в июне смертность была ещё больше: 3103 погибших при 2251 новорождённом.

Всего же с начала 2023 года в Новосибирской области умерли 23524 человека, а родились 17693. Как в целом изменилась при этом численность населения региона, из этой статистики непонятно. Для точных данных нужно учитывать миграции внутри России, а также прибытие мигрантов из-за рубежа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в России снизился уровень смертности от онкологических заболеваний. За последние 3 года этот показатель уменьшился на 5%. Сейчас в стране с раковыми заболеваниями борется более четырех миллионов человек. Снижение смертности от новообразований остается одной из самых сложных задач, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Также ученые нашли способ снизить риск ранней смерти. Исследователи рекомендуют ходить на работу или учёбу пешком либо ездить на велосипеде. А в распорядок дня следует включить занятия, которые нравятся. Например, активные игры с детьми или внуками.