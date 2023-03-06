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общество

В России снизился уровень смертности от онкологических заболеваний

Фото В России снизился уровень смертности от онкологических заболеваний
Фото В России снизился уровень смертности от онкологических заболеваний

Freepik, authors: dusanpetkovic

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что количество смертей от онкологических заболеваний за последние три года сократилось на 5%.

На заседании Комитета Госдумы по охране здоровья министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что уровень смертности от онкологических заболеваний снизился на 5% за последние три года, пишет RuNews24.ru.

Глава ведомства уточнил, что за все время реализации в стране программы по борьбе с онкозаболеваниями удалось сократить смертность от рака на 7%.

Он добавил, что сейчас в стране с раковыми заболеваниями борется более четырех миллионов человек. Снижение смертности от новообразований остается одной из самых сложных задач, подытожил министр.

Напомним, ученые нашли способ снизить риск ранней смерти.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

здравоохранение
онкология
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смертность
министр
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