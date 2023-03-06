В России снизился уровень смертности от онкологических заболеваний

Freepik, authors: dusanpetkovic
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что количество смертей от онкологических заболеваний за последние три года сократилось на 5%.
На заседании Комитета Госдумы по охране здоровья министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что уровень смертности от онкологических заболеваний снизился на 5% за последние три года, пишет RuNews24.ru.
Глава ведомства уточнил, что за все время реализации в стране программы по борьбе с онкозаболеваниями удалось сократить смертность от рака на 7%.
Он добавил, что сейчас в стране с раковыми заболеваниями борется более четырех миллионов человек. Снижение смертности от новообразований остается одной из самых сложных задач, подытожил министр.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают