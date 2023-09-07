В Новосибирске убрали часы с дома-книжки на площади Калинина

В Новосибирске исчезли знаменитые часы с фасада дома на площади Калинина.

В Новосибирске со здания НПЗ на площади Калинина исчезли огромные часы-табло. Их сняли, чтобы заменить окна в здании. Об этом сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на пресс-службу НПЗ.

Электронное табло на доме показывало температуру воздуха, влажность, время, давление и скорость ветра.

Ремонт фасада здания НПЗ, также известного как "дом-книга", длится как минимум год. За это время промышленные альпинисты и монтажники проводили процедуры по очистке фасада.

Часы сняли, чтобы надлежащим образом отремонтировать окна и часть фасада, которую они закрывали. Демонтаж временный, и вернуть полезное табло планируют в 2024 году, но не раньше осени: согласно новым правилам согласования внешнего вида фасадов, изменение внешнего вида здание придётся согласовывать, а такая процедура занимает не меньше года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске обсудили проблемы ремонта архитектурных памятников. Такие жилые дома могут ремонтировать только организации с лицензией на ремонт исторических памятников, а аукционы по поиску подрядчиков могут тянуться годами.

Также в Новосибирске жители стоквартирного дома-памятника заявили о его разрушении. Они говорят, что подрядная компания должна была давно приступить к ремонту, но все сроки сорваны. Кирпичи буквально вываливаются из стены. Не в лучшем состоянии и фасад легендарного дома, особенно со стороны улицы Сибревкома, где торчит строительная сетка.