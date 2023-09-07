В Новосибирске жителей пострадавшей после пожара пятиэтажки поселили в гимназии

После пожара 6 сентября одна из семей из дома №7 на 2-м Краснодонском переулке в Новосибирске осталась без жилья – её разместили в гимназии.

Возгорание в квартире дома №7 на 2-м Краснодонском переулке произошло около половины седьмого 6 сентября. В ликвидации пожара были задействованы 45 человек и 14 единиц техники. Огонь потушили через 26 минут. Но верхние этажи дома остались залитыми водой.

Власти Калининского района Новосибирска сразу же открыли пункт временного пребывания в ближайшей гимназии №12. Покинуть свою квартиру на время согласилась только одна семья из горевшей пятиэтажки.

«Все службы находятся на месте, ситуация под контролем», — комментировал вечером 6 сентября глава Калининского района Герман Шатула.

К данному моменту также стало известно, что последствия потопа после пожара на 2-м Краснодонском переулке ликвидированы – семья намерена вернуться домой.