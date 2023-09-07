В Забайкалье правоохранители задержали браконьеров за незаконную ловлю рыбы

Нарушители успели выловить 19 особей ленка и 75 рыб хариуса.

Оперативная группа национального парка «Чикой» и сотрудники полиции поймали браконьеров. Они незаконно выловили ленка и хариуса в реке Буркал. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

Инцидент произошёл 27 августа. Жители Читы и Красного Чикоя успели выловить 19 особей ленка и 75 рыб хариуса. У них изъяты добыча, рыболовные снасти и лодка с мотором.

Все материалы переданы в полицию Красночикойского района.

Напомним, в Новосибирской области браконьеры застрелили трёх косуль.