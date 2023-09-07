В ЗАГС Новосибирской области назвали самые необычные имена новорождённых

В Новосибирской области ЗАГС назвал самые необычные имена детей с начала 2023 года.

В Новосибирской области в управлении по делам ЗАГС назвали самые распространённые и самые редкие имена, которые родители давали детям с начала 2023 года.

С января по август 2023 года в Новосибирской области родилось 17 693 ребёнка, из них в августе — 2618.

Самые распространённые мужские имена — Артем, Михаил, Александр, Роман, Матвей, Лев, Максим, Мирон, Марк, Иван.

Девочек чаще всего называли Ева, София, Мария, Алиса, Полина, Арина, Варвара, Екатерина, Вероника.

Мужские имена, которые встречались наименее часто — Анас, Демьян, Динислам, Клим, Мирослав, Назар, Платон, Теодор, Фаддей, Харитон.

Самые редкие имена среди новорождённых девочек — Аполлинария, Владислава, Владлена, Глафира, Каталея, Констанция, Лавиния, Лукерья, Матрена, Станислава.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые нашли способ снизить риск ранней смерти. Исследователи рекомендуют ходить на работу или учёбу пешком либо ездить на велосипеде. А в распорядок дня следует включить занятия, которые нравятся. Например, активные игры с детьми или внуками.