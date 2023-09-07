Вирусолог Нетесов назвал самые коварные вирусы для организма

Речь идет о таких вирусах как ВИЧ, герпес и ВПЧ.

Вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что к самым коварным вирусам относятся ВИЧ, герпес и папилломавирусы.

«Тут первое место по праву занимает ВИЧ. А на второе я бы поставил вирусы, относящиеся к порядку герпесвирусов. Вирусы этой разновидности могут прятаться в нейронах и других «депо» организма. Более 60% населения Земли старше 50 лет заражено вирусами герпеса первого или второго типа», – объяснил специалист.

Папилломавирусы (ВПЧ) занимают третье место в этом списке, так как у них очень много генотипов, больше пятидесяти. Заражение некоторыми из них приводит к разным видам рака.

«Если рак груди — это в основном мутации, в том числе наследуемые, в человеческом геноме, то рак, вызываемый вирусами папилломы человека, не наследственный. Это типичное проявление вирусной инфекции, распространяемой половым путем», – добавил вирусолог.

Напомним, вирусолог Чепурнов заявил, что маска не защитит от нового штамма коронавируса.