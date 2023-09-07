Врач Бегашева рассказала о мерах профилактики гриппа

Специалист рекомендует своевременно вакцинироваться, а также укреплять иммунную систему и органы дыхания.

Оториноларинголог Ольга Бегашева рассказала, что самым безопасным и надежным способом профилактики гриппа и ОРВИ остается вакцинация. Специалист уточнила, что прививки можно делать младенцам уже с шести месяцев, пишет RuNews24.ru со ссылкой на РИАМО.

Кроме того, по словам врача, при профилактики заболеваний важно уделить внимание соблюдению санитарно-гигиенического режима.

«Каждый случай заболевания индивидуален, так что даже ОРВИ у одного и того же человека протекает по-разному. И не всегда одна и та же схема лечения будет работать. Зато всегда прекрасно работает профилактика», — объяснила Бегашева.

Вдобавок она посоветовала повышать сопротивляемость организма к негативным внешним факторам и повышать иммунитет. Для этого можно начать закаливание, сбалансированно и правильно питаться, а также регулярно заниматься спортом.

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