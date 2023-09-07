Врач Кондрахин рассказал, как безопасно сбить высокую температуру

Специалист назвал парацетамол самым безопасным средством, чтобы сбить жар.

Кандидат медицинских наук, врач, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал в беседе с Pravda.Ru, что сбивать повышенную температуру следует достаточно аккуратно.

«При повышении температуры тела, естественно, мы её снижаем. Потому что 38 — это уже тяжёлая температура, её необходимо корректировать. У детей температура тела 38 и выше может приводить к фебрильным судорогам. Поэтому здесь опасность тоже есть», — объяснил специалист.

Кардиолог посоветовал сбивать температуру обычным парацетамолом, так как это лекарственное средство самое безопасное.

«Ни в коем случае не назначаем аспирин детям до 3 лет и старше. То есть до 18 лет аспирин детям вообще запрещён. Поэтому используем ибупрофен, парацетамол. Этим мы можем пользоваться один-два дня. А дальше вы должны обратиться к врачу», — добавил он.

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