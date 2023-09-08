32-летний военнослужащий из Новосибирской области погиб на СВО

В Венгеровском районе Новосибирской области пройдут похороны 32-летнего участника СВО Александра Юмобаева.

Стало известно о гибели 32-летнего участника СВО Александра Юмобаева: уроженец Венгеровского района погиб 23 июня, сейчас тело доставили на родину.

«Погиб при исполнении обязанностей военной службы и выполнении боевых задач специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины», — сообщает паблик «Новосибирск скорбит» в соцсети «ВКонтакте».

Похороны Александра Юмобаева пройдут в селе Венгерово, в спортивном комплексе «Темп», в предстоящее воскресенье, 10 сентября с 11.00 до 14.00. Начало траурного митинга в 13:30.

Напомним, 4 сентября хоронили участника СВО из Черепановского района: Иван Кухтиков погиб при исполнении воинского долга 26 августа.