Александр Карелин проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области в санатории

На выборах губернатора Новосибирской области одним из первых проголосовал сенатор РФ Александр Карелин.

Сенатор РФ Александр Карелин приехал проголосовать на свой избирательный участок N1580 одним из первых. Здесь – особенный контингент, так как участок находится на территории Военного санатория.

Здесь голосуют военнослужащие и их семьи, которые получили открепительные по месту постоянного жительства. Сенатор считает, что проголосовать на выборах – это право и обязанность каждого гражданина.

«Сильное государство — это когда каждый приходит на участок, используя свое активное избирательное право, и наделяет полномочиями, в данном случае, у нас в Новосибирской области, губернатора. Сейчас мы определяем высшее должностное лицо, и следующие пять лет работы для всей области. Каждый из жителей приходит и выражает свое мнение», — отметил Александр Карелин.

Напомним, сегодня одним из первых на участке был замечен и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Рано на избирательный участок пришёл и председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

А в Бердске сегодня выбирают не только губернатора Новосибирской области, но и двух депутатов горсовета: претендентов на 2 места – 14 человек.