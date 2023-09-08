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политика общество

В Бердске избиратели голосуют за губернатора и двух депутатов

Фото: Дениса Винокурова / Сиб.фм

Сегодня в городе Бердске Новосибирской области также проходят выборы не только губернатора, но и двух депутатов.

Так же, как и по всей Новосибирской области, в Бердске 8 сентября в 8.00 открыли свои двери избирательные участки. Здесь выбирают не только губернатора Новосибирской области, но и двух депутатов горсовета Бердска.

Если на пост главы региона претендует четыре кандидата, то кандидатов на депутатские места больше. На округе №1 заявились сразу 6 кандидатов, а на округ №14 – восемь.

В Бердске насчитывается 85 000 избирателей. Власти города-спутника заявили, что 9 и 10 сентября голосующие смогут добраться из отдалённых районов на дополнительных маршрутах транспорта. Интервал в движении автобусов в среднем составит час.

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Елена Отмахова
журналист

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