Андрей Травников проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области

В Новосибирске начались выборы губернатора, которые продлятся 3 дня.

Глава Новосибирской области Андрей Травников проголосовал на выборах губернатора на избирательном участке в лицее №12. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Травников отметил, что участие в выборах – гражданский долг каждого.

«Считаю, что участие в выборах – гражданский долг каждого, ведь это проявление ответственности за родной регион. От голоса каждого из вас зависит дальнейшее развитие Новосибирской области», — написал он.





Напомним, выборы продлятся с 8 по 10 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00, голосовать необходимо по месту регистрации.

Кроме этого, можно проголосовать из дома. Для этого нужно подать заявление в участковую комиссию с 14:00 10 сентября. К причинам проголосовать из дома относятся состояние здоровья, инвалидность, уход за больным человеком или маленьким ребенком, а также другие социальные факторы.