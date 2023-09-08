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общество

Диетолог Кабанов предложил полезную альтернативу сахару

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Относительно новый и пока массово не применяемый сахарозаменитель — сладкие растительные белки.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказала в беседе с Pravda.Ru, что организм человека не только нуждается в ограничении употребления сахара, но и в полном отказе от данного продукта.

Как отметил врач, заменить сахар нужно на сахарозаменители растительного или натурального происхождения. Они не только не приводят к увеличению уровня сахара в крови, но и снижают уровень инсулина, отличает их от подсластителей искусственного происхождения.

Также Кабанов подчеркнул, что данные сахарозаменители достаточно благоприятно влияют на организм: не приводят к скоплению лишнего веса; помогают в борьбе с инфекцией и хроническими болезнями.

Напомним, диетолог Ковальков предупредил об опасности самолечения.

#здоровье #сахар #диетолог
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Дарья Бочкун
журналист

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