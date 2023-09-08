Гинеколог назвал опасный вид токсикоза при беременности

Поздний токсикоз во время беременности опасен выкидышем.

Акушер-гинеколог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказал в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что женщине следует насторожиться при слишком частой тошноте и рвоте во время беременности.

«Как правило, токсикоз появляется после задержки менструации — на 4–8-й неделе беременности. К 12–14-й неделе состояние женщины улучшается, а тошнота и рвота прекращаются. Здоровью легкий токсикоз не вредит», — разъяснил специалист.

Однако, по словам Банного, токсикоз бывает разным. В отдельную категорию следует отнести поздний токсикоз — когда характерные признаки появляются не в первом, а во втором и третьем триместре.

«В норме при токсикозе рвота повторяется до трех раз в день. Если же рвота происходит по 10–15 раз в день, будущая мама теряет более 5% от массы тела, не может есть и пить, следует сразу же обратиться к акушеру-гинекологу. Это тяжелый токсикоз. Он может привести к обезвоживанию и отказу внутренних органов у женщины, а также спровоцировать выкидыш», — предостерег он.

Напомним, гинеколог Уланкина назвала причины неприятных ощущений при мочеиспускании.