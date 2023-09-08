Кардиолог Дикур назвала симптом приближающегося инфаркта

Первый симптом — острая сжимающая боль за грудиной.

Кардиолог клиники «Рассвет» Оксана Дикур объяснила, что инфаркт происходит из-за ишемии миокарда, предшественником которого стали тромб или холестериновая бляшка, закупорившие артерии, питающие кровью сердце, пишет RuNews24.ru.

Специалист подчеркнула, чем быстрее медики поставят пациенту с инфарктом диагноз и начнут лечение, тем меньше рисков тяжелых последствий и смертельного исхода.

Дикур отметила, что в первую очередь на инфаркт указывают острая сжимающая боль за грудиной, недомогание, затрудненное дыхание, слабость и страх смерти. Спасти жизнь человека в этом случае могут только врачи, резюмировала она.

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