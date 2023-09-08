Космонавты, спортсмены и строители: выпущено видео о героях Новосибирска

Опубликован мини-фильм о жителях Новосибирска, имена которых знает вся страна.

В рамках проекта «Пульс города N» команда медиахолдинга СибФМ Group создала мини-фильм об известных жителях Новосибирска, которые внесли значительный вклад в развитие города и страны.

Ведущий сюжета – научный сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев рассказывает о героях Новониколавска и современного центра Сибири. Среди «исторических героев» – инициатор строительства первого железнодорожного моста через Обь Константин Михайловский; архитектор Дмитрий Крячков, который придал нашему городу «свой строительный стиль» и другие.

Кроме того, в видео рассказывается о достижениях героя России, трёхкратного Олимпийского чемпиона Александра Карелина. Он включён в число 25 лучших атлетов мира XX столетия и занесён в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, за 30 лет не проигравший ни одной схватки.

В финале ролика ведущий рассказывает о пятой российской женщине-космонавте Анне Кикиной, которая в этом году была на орбите. Константин Голядяев показал школу в Новосибирске, где она училась и рассказал, каких добилась результатов сибирячка.

Ранее Сиб.фм публиковал мини-фильмы об архитектурном стиле и необычных памятниках Новосибирска.