«Зачем было столько выстрелов?»: мать убитого под Новосибирском парня будет добиваться наказания для Докутовича

В Новосибирске суд отменил оправдательный приговор физику-ядерщику Докутовичу, который подозревается в убийстве 26 летнего парня. Мать убитого заявила, что на присяжных оказывали давление, а в суде не учли, что мужчина добивал Илью в спину.

Мать убитого парня в Ложке Новосибирской области в 2021 году Елена Струц будет добиваться строго наказания для физика-ядерщика Валентина Докутовича после отмены оправдательного приговора. Об этом она сообщила корреспонденту Сиб.фм 7 сентября.

«Для меня это луч света в царстве лжи, который устроил адвокат Докутовича», — прокомментировала Елена новость об отмене оправдательного приговора.

С её слов, когда суд оправдал Докутовича в убийстве 30 мая, на присяжных оказывал давление старшина присяжных.

«Присяжные подтвердили, что на них оказывали давление», — утверждает Елена.

Напомним, прокуратура подтвердила, что в момент вынесения приговора на присяжных оказывали давление. Сейчас уголовное дело отправили на пересмотр другим составом.





Елена также добавила, что присяжные не учли, что Докутович выстрелил пять раз, а смертельное ранения Илья получил в спину.

«Пятый выстрел его убил. Зачем было делать столько выстрелов? Человек, который самообороняется, не будет добивать лежачего человека в спину», — отметила собеседница.

Елена, упираясь на экспертизу, сообщила, что последний выстрел был под углом. Эксперты сделали два заключения: Илья получил смертельное ранение либо в спину, когда лежал, либо когда падал.

«Убийство сына я просто так не оставлю. Я буду бороться до конца. Если со мной что-то случиться, то моя семья будет бороться. Убийца должен сидеть в тюрьме», — подытожила Елена.

Как ранее писал Сиб.фм, 25 ноября 2021 года Докутович несколько раз выстрелил из «Сайги» в парня, когда тот с приятелем пришел к дому Докутовича за спиртным. На первом этаже частного дома физика располагался магазин «Жасмин», который был закрыт во время появления покупателей. Между хозяином и Струцем произошел конфликт, вылившийся в стрельбу.





Сам же Докутович после отмены оправдательного приговора заявил об угрозах. С его слов, он увез свою семью с двумя маленькими детьми из Новосибирска в другой город.