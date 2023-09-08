Под Новосибирском проезд по мостам Ордынской трассы ограничили до ноября

Проезд по аварийным мостам на Ордынской трассе в Новосибирской области ограничили до 1 ноября.

Ограничение проезда по аварийным мостам на Ордынской трассе под Новосибирском продлено до 1 ноября 2023 года. Данные объекты находятся в состоянии полуразрушенности, подтверждают специалисты ТУАД. Речь идет о трассе Новосибирск-Кочки-Павлодар, на которой находятся два моста через реки Шарап и Ирмень соответственно.

Первый мост был введен в эксплуатацию в 1968 году и с тех пор его несущие конструкции значительно изнашивались, повредился защитный слой железнобетонных конструкций и покрытие деградировало. В настоящее время подрядчики меняют балки пролетного строения и устанавливают дополнительные сваи, а также производят ремонт опор и снимают старое покрытие. Общая стоимость работ составляет 79 млн рублей. Планируется завершить работы до конца октября 2023 года.

Второй мост через реку Ирмень также был построен в 1968 году, и его состояние оценено как неудовлетворительное. В рамках проведения ремонта планируется увеличить габарит проезда до 11,5 метров, заменить балки пролетных строений, произвести ремонт опор и ограждений на мосту, а также обновить дорожное покрытие и тротуары. Ориентировочно ремонтные работы должны быть окончены к концу октября текущего года.

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