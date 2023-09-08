Школьница пыталась покончить с собой после потери девственности в 14 лет

В Санкт-Петербурге врачам удалось спасти школьницу после попытки суицида.

Школьницу в возрасте 14 лет доставили в петербургскую больницу после того, как она попыталась покончить с собой. Об этом стало известно от ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 сентября.

По предварительной информации, причиной этого ужасного поступка стали неудачные отношения, в ходе которых в феврале текущего года она потеряла свою невинность.

В настоящее время проводится проверка данного инцидента.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что в 2022 году число случаев суицида в Новосибирске увеличилось на 6,3%, достигнув отметки в 117 погибших. Однако среди детей количество случаев уменьшилось на 75%, с 4 до 1 инцидента. В то же время, в Новосибирской области число суицидов сократилось на почти 6%, составив 383 случая, из которых 7 были связаны с детьми до 17 лет.