В Новосибирске банк установил антирекорд по количеству звонков должнику

Представители банка позвонили 53 раза одному из должников за день.

В Новосибирске банк был оштрафован на 500 тысяч рублей службой судебных приставов за нарушение правил взыскания долгов. Банковские сотрудники осуществляли упорные звонки гражданам, напоминая им о просроченной задолженности, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Крупный банк совершил 53 звонка в день и 193 за неделю, что является антирекордом по количеству звонков в этом году. Служба судебных приставов рассмотрела жалобу новосибирца на банк и пришла к выводу, что его действия действительно нарушают законодательство о защите прав физических лиц при взыскании долгов.

Банк признал свою вину и заплатил штраф, не подавая апелляции. Отметим, что ранее банк уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения в разных городах России.

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