сегодня
08 сентября, 13:07
пробки
5/10
погода
+13.1°C
курсы валют
usd 98.19 | eur 105.2
сегодня
08 сентября, 13:07
пробки
5/10
погода
+13.1°C
курсы валют
usd 98.19 | eur 105.2
сегодня 12:16
общество

В Новосибирске банк установил антирекорд по количеству звонков должнику

Фото: ru.freepik.com

Представители банка позвонили 53 раза одному из должников за день.

В Новосибирске банк был оштрафован на 500 тысяч рублей службой судебных приставов за нарушение правил взыскания долгов. Банковские сотрудники осуществляли упорные звонки гражданам, напоминая им о просроченной задолженности, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Крупный банк совершил 53 звонка в день и 193 за неделю, что является антирекордом по количеству звонков в этом году. Служба судебных приставов рассмотрела жалобу новосибирца на банк и пришла к выводу, что его действия действительно нарушают законодательство о защите прав физических лиц при взыскании долгов.

Банк признал свою вину и заплатил штраф, не подавая апелляции. Отметим, что ранее банк уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения в разных городах России.

Напомним, в центре Новосибирска Меrсеdеs-Benz GL оставили на путях трамвая №13

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в