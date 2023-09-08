В центре Новосибирска Меrсеdеs-Benz GL оставили на путях трамвая №13

В Новосибирске Меrсеdеs бросили на трамвайных путях.

В центре Новосибирска жители города заметили, что престижный автомобиль Меrсеdеs-Benz GL оказался на трамвайных путях, вызывая помехи движению общественного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Инцидент произошел в четверг, 7 сентября, днем. Путешествующие на трамвае №13 из-за оставленной на путях машины до прибытия эвакуатора были вынуждены ждать более 30 минут.

Фотография номера машины изображена на одном из постов в социальных сетях. Судя по данным госрегистрации номера, автомобиль может принадлежать 21-летнему предпринимателю Абубакру Нусратулоевичу Р, который осуществляет предпринимательскую деятельность в области ресторанного бизнеса, производства одежды и доставки продуктов в Новосибирске.

Ранее в Новосибирске показали работы в сквере «Радуга» за 41 млн рублей. Так, сейчас площадку будущего сквера засыпали песком. В планах у строителей – залить новые тротуарные дорожки. Общая площадь будущего сквера «Радуга», который появится в Троллейном жилмассиве, составит 1,3 гектара. Рядом с объектом благоустройства находится несколько многоэтажек. По плану, в сквере появятся качели и скейт-площадки, урны, дог-боксы и контейнеры для раздельного сбора мусора, будут обустроены цветники и зоны для спокойного отдыха.