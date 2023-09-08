В Новосибирске частный продавец бензина наехал на ногу полицейскому

В Октябрьском районе Новосибирска на нелегального продавца бензина завели уголовное дело.

В Октябрьском районе Новосибирска мужчина пытался продавать бензин из своего автомобиля. Когда к нему подошли полицейские, он закрылся в машине и на требование выйти наехал колесом на ногу одного из полицейских. Теперь на него завели уголовное дело, а расследование контролирует прокуратура.

28 августа 2023 года сотрудники полиции, МЧС и администрации Октябрьского района проводили рейд, в котором проверялась незаконная торговля бензином. Одного из таких нелегальных частных продавцов обнаружили в своей машине на улице Татьяны Снежиной, около дома №48/1.

При обнаружении сотрудников полиции, водитель находившийся внутри автомобиля Лада Ларгус, отказался выйти и предъявить свои документы, а, напротив, начал осознанно двигать автомобиль и наехал на ногу сотрудника полиции отдела N6 «Октябрьский» УМВД России по городу Новосибирску, находившегося при исполнении.

В результате незаконных действий водителя, сотрудник полиции получил травму ноги. Водитель скрылся с места происшествия.

Следователь Следственного управления СК по Октябрьскому району города Новосибирска возбудил уголовное дело по статье 318 часть 1 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти) 7 сентября 2023 года после уголовно-процессуальной проверки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске резко подорожал бензин. Согласно данным, опубликованным Новосибирскстатом 23 августа, за последнюю неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 15 копеек, марки АИ-95 — на 34 копейки, а дизельное топливо выросло в цене на 33 копейки за литр. Максимальный рост цен был зафиксирован на бензине марки АИ-98 — на 56 копеек.