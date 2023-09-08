В Новосибирске из-за выборов губернатора школьников перевели на дистанционное обучение

В Новосибирске дети будут учиться дома во время выборов губернатора области.

В связи с выборами губернатора Новосибирской области, которые пройдут 8, 9 и 10 сентября, некоторые школы перевели детей на дистанционно обучение. Об этом Сиб.фм сообщили родители детей.

Однако официальных комментариев от департамента образования мэрии Новосибирска и министерства образования региона пока нет.

Напомним, выборы будут проходить с 8 по 10 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Кроме того, есть возможность проголосовать из дома. Для этого нужно подать заявление в участковую комиссию не позднее 14:00 10 сентября. Существуют определенные социальные факторы, которые дают право на голосование вне участка. Например, это может быть состояние здоровья, инвалидность, уход за больным человеком или маленьким ребенком, а также другие социальные причины.