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проиcшествия

В Новосибирске Mitsubishi врезался в дом после ДТП с фургоном

Фото: Госавтоинспекция НСО

В результате ДТП с фургоном пострадала 32-летняя женщина.

В Новосибирске Mitsubishi Lancer резался в дом после ДТП с фургоном. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, 28 летний водитель японского автомобиля двигался по улице Титова и проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Fiat Ducato.

После столкновения Mitsubishi врезался в дом. В ДТП пострадала 32-летняя пассажирка фургона. Её с различными травмами госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском произошло ДТП с участием мотоциклиста.

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Дамир Трубников

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