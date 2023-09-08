В Новосибирске Mitsubishi врезался в дом после ДТП с фургоном

В результате ДТП с фургоном пострадала 32-летняя женщина.

В Новосибирске Mitsubishi Lancer резался в дом после ДТП с фургоном. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, 28 летний водитель японского автомобиля двигался по улице Титова и проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Fiat Ducato.

После столкновения Mitsubishi врезался в дом. В ДТП пострадала 32-летняя пассажирка фургона. Её с различными травмами госпитализировали в больницу.



На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства.



Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском произошло ДТП с участием мотоциклиста.