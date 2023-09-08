В Новосибирске задержали организаторов нелегальной миграции

В Новосибирске раскрыли сеть фиктивного оформления нелегальных мигрантов.

В Новосибирске следователи и полицейские обнаружили место, куда прибывали и проживали нелегальные мигранты. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по НСО.

Убежище организовала группа выходцев из Средней Азии одной национальности. В ходе рейда удалось задержать двоих.

Следователи установили, что преступники в течение длительного времени искали иностранных граждан, которые нуждались в оформлении фиктивных документов, организовывали им сдачу экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, сами принимали эти экзамены и обеспечивали мигрантам работу.

В этой сложной схеме участвовали несколько человек, и у каждого из них была своя определенная роль.

Обыски прошли как по местам проживания мигрантов, так и по офисам раскрытой организации. Следователи и полицейские изъяли оборудование, электронные носители информации и пакеты документов мигрантов.

Задержанным организаторам предъявили обвинение и заключили под стражу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мигрант попытался увести ребенка с остановки, пообещав шоколадку.