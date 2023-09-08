В Новосибирске опубликовали перечень улиц с перекрытиями и ограничениями стоянок

Жителей Новосибирска ознакомили с перечнем улиц, которые временно перекроют 9 сентября.

Завтра, в субботу, на время подготовки и проведения полумарафона памяти Александра Раевича и Парада российского студенчества в Новосибирске временно закроют движение транспорта на некоторых участках автомобильных дорог. Об этом сообщила в Телеграм-канале региональная Госавтоинспекция.

Подготовка и проведение полумарафона запланированы на период с 07:00 до 18:00. Парад будет проходить с семи утра до 22:30. В этой связи на ряде участков дорог прекратится движение, будет запрещена парковка транспортных средств, ограничена стоянка. Со списком улиц можно ознакомиться в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области тут.

Водителей проинформировали о том, что совершать объезд будет возможность по автомобильным дорогам общего пользования. Автолюбителей призвали не игнорировать информационные щиты, знаки, а также придерживаться правил дорожного движения.

Как ранее писал Сиб.фм, в центре Новосибирска в субботу перекроют улицы из-за полумарафона Раевича.