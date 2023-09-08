В Новосибирске ушел из жизни на 71-м году основатель Хилокского рынка Зяблов

В Новосибирске не стало основателя Хилокского рынка.

В Новосибирске в возрасте 70 лет скончался основатель Хилокского рынка Анатолий Зяблов. Пометка о его смерти появилась в сервисе «Контур.Фокус».

Отмечается, что предприниматель имел проблемы со здоровьем. Зяблов, как сообщается на бизнес-ресурсе, был мажоритарным собственником ООО «Торговый Центр Хилокский». Мужчине принадлежал контрольный пакет акций — 88%. Компания предпринимателя задействована в управлении недвижимостью.

На «Контур.Фокус» подчеркивается, что ИП прекратил деятельность в связи со смертью. Что касается дохода Хилокского рынка, то за минувший год он составил 163 млн рублей. Выручка за указанный период составила 36 млн, а чистая прибыль — 11 млн руб.

Как ранее писал Сиб.фм, работники Хилокского рынка рассказали о перестрелке.