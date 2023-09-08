В Новосибирске в сентябре выросли цены на услуги такси

В начале сентября в Новосибирске выросли цены на такси.

В начале сентября в Новосибирске наблюдается повышение цен на услуги такси. Популярные онлайн-сервисы используют гибкую систему тарифов, которая может адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке.

С 1 сентября в России начал действовать новый закон, согласно которому водители, имеющие проблемы со своей автомобильной историей — например, судимости или штрафы за нарушение ПДД — не могут больше получать прибыль от своих транспортных услуг. Согласно другому правилу, водителям разрешено работать только максимум 12 часов в день и 40 часов в неделю.

Поэтому цены на обычные для жителей города маршруты значительно увеличились. Например, проезд через город от левого берега до правого утром теперь будет стоить 700 рублей, а раньше такую же поездку можно было совершить за 500-600 рублей. Проезд до аэропорта Толмачево теперь будет стоить более 1000 рублей.

Компании, оказывающие транспортные услуги, также утверждают, что растущие цены на автомобили и услуги по их обслуживанию являются еще одной причиной для повышения стоимости такси. Некоторые водители, столкнувшись с трудностями на рынке услуг такси, решают направить свои усилия на другие области деятельности, которые сейчас более привлекательны для них с финансовой точки зрения.

Ранее в интервью Сиб.фм водители такси сами рассказывали, что для них изменилось с 1 сентября. Так, агрегаторы такси перестали быть просто посредниками между клиентом и водителем — они заняли роль полноценных участников процесса. Теперь им необходимо организовать региональное представительство, если компания выводит на работу более 4000 автомобилей в сутки, а также создать реестр перевозчиков, в которым каждая служба заказа должна будет внести всех таксистов, работающих на нее.