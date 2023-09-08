В Новосибирске зафиксировано резкое снижение цен на поездки на такси

В Новосибирске резко стали дешевле цены на поездки на такси.

Жители Новосибирска рассказали, что с начала первого осеннего месяца подешевели поездки на такси. Таксист Максим сообщил, что стало причиной снижения цен, передает «АиФ-Новосибирск».

По его словам, поездки стали намного дешевле. Максим полагает, что снижение цен связано в первую очередь с началом осеннего сезона. Он подчеркнул, что такси стало дешевле в среднем на 10-20%. Он считает, что такая ситуация будет наблюдаться в мегаполисе в течение сентября и октября. В ноябре снижения ожидать не стоит, а в начале зимы цены пойдут вверх.

«Опытные водители знают об осеннем уменьшении цен, поэтому могут найти решение. Например, некоторые агрегаторы предлагают доплату за заказы в вечернее и ночное время, когда высокий спрос у клиентов», — сказал собеседник.

Максим также отметил, что снижение цен на поездки способствует возникновению проблем для пассажиров, проживающих далеко от мегаполиса. Дальние поездки тоже стали дешевле, а таксисты предпочитают не брать такие заказы. Кроме того, Максим указал на наличие проблемы с парковкой у аэропорта. Он сообщил, что водитель, оказавшийся рядом с терминалом, лишь раз может заехать на парковку.

«Чтобы не возвращаться в город пустым, таксисты хотят взять заказ у аэропорта. Но во второй раз бесплатно ко входу в аэропорт они не могут заехать – за это администрация аэропорта просит платить 400 рублей», — добавил Максим.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске таксисты пожаловались на платный заезд в аэропорт Толмачёво.