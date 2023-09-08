В Новосибирской области открыли центр видеонаблюдения за выборами

В Новосибирске заработал центр общественного наблюдения за выборами.

В Новосибирской области 8 сентября начались выборы губернатора региона. Проследить за чистотой выборного процесса можно через камеры видеонаблюдения на каждом участке. Центр общественного наблюдения расположился в здании университета архитектуры, дизайна и искусств Новосибирска.

Данные о размещении центра общественного наблюдения за выборами губернатора опубликовали в Telegram-канале Облизбиркома.

В университете архитектуры, дизайна и искусств разместили десятки мониторов с выводом изображения с камер наблюдения на избирательных участках по всей области. Информацию обрабатывают эксперты центра, представители всех представленных политических партий и кандидатов — суммарно 38 рабочих мест.

Через камеры можно отследить ситуацию на 886 избирательных участках. Когда с участка поступает сигнал о возможном нарушении от наблюдателей на местах, наблюдатели в центре выводят картинку на экран и определяют, было ли фактически нарушение.

Несмотря на наличие такого центра, самой надежной системой контроля законности выборов остаются независимые наблюдатели на участках, считает председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо.

Сиб.фм ведет прямую трансляцию событий первого дня выборов на отдельной странице. Избирательные участки открылись в 8 часов, и на момент публикации посетителей на участках довольно мало из-за того, что идет рабочий день. Увеличение притока ожидается к вечеру и на выходных.