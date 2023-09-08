В Новосибирской области с начала года ввели более 2 млн квадратных метров жилья

За 8 месяцев 2023 года в Новосибирской области ввели более 2 млн квадратных метров жилья.

В Новосибирской области с начала текущего года введено в эксплуатацию 2,018 млн квадратных метров жилья. Такую информацию стало известно на этой неделе из пресс-службы Министерства строительства региона. Согласно данным ведомства, текущие показатели на 34% превышают прошлогодние. А к концу года количество нового жилья может достигнуть отметки почти 2,5 млн квадратных метров.

Министр строительства области Алексей Колмаков заявил, что ожидаемый объем ввода жилья в 2023 году составляет 2 450 тыс. квадратных метров, и что в настоящее время установлен новый рекорд в объёме введённого жилья в сравнении с предыдущими годами. Это свидетельствует о том, что цель будет достигнута. В запасе уже имеется более 4,5 млн квадратных метров жилья, а также были выданы разрешения на строительство жилых домов общей площадью порядка 1 млн квадратных метров.

В отношении структуры введённого жилья можно отметить, что многоквартирные дома занимают 69%, а индивидуальное жилищное строительство — 31% от объёма ввода жилья.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области зафиксировали резкое сокращение производства куриного яйца. По сведениям Новосибирскстата, за первые семь месяцев года на птицефабриках области было произведено 639,2 млн штук яиц. За такой же период минувшего года цифра составила 739,2 млн штук.