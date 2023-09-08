В Новосибирской области зафиксировали резкое сокращение производства куриного яйца

В Новосибирской области сократилось производство яиц из-за изменений на птицефабрике «Евсинская».

В Новосибирской области в текущем году наблюдается сокращение производства куриного яйца на 14%, что связано с ситуацией на птицефабрике «Евсинская». Об этом BFM-Новосибирск сообщили два независимых другу от друга источника.

На этой птицефабрике было принято решение отказаться от яичного направления. Там намерены заняться выращиванием кур-бройлеров. По сведениям Новосибирскстата, за первые семь месяцев года на птицефабриках области было произведено 639,2 млн штук яиц. За такой же период минувшего года цифра составила 739,2 млн штук.

Покупатели уже ощутили на себе изменение цен. Речь идет в первую очередь о гражданах, проживающих в Искитимском районе. Именно там расположена птицефабрика «Евсинская». По словам жительницы Искитима Валентины Петровой, на прилавках магазинов больше не увидеть нормальных, не бройлерных кур, которых в свое время производили на «Лебедевской» птицефабрике.

«В фирменные магазины за ними люди издалека приезжали. Сейчас в этих магазинах говорят, что и яйца скоро не будет, потому что производство сворачивают. Вроде как это связано с тем, что на рынок зашли крупные производители из Омской области и с Алтая», — сказала Петрова.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске хлебобулочные изделия вырастут в цене на 10%.