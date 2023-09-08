В Новосибирской области суд отправил в колонию строгого режима пьяного водителя

В Коченёвском районном суде Новосибирской области отправили в колонию строгого режима водителя, который вновь сел пьяным за руль.

37-летнего водителя судили по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Как выяснилось, житель Коченёво уже не первый раз садится за руль в нетрезвом состоянии, ранее вынесенные административные штрафы на водителя никакого воздействия не имели. После этого следователи завели уголовное дело.

«Ранее судимый местный житель признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 264.1 УК РФ, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

- С учетом позиции прокурора суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств сроком на 1 год 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».

Также у любителя погонять пьяным суд конфисковал автомобиль и обратил его в доход государства. Эта мера наказания к водителям-нарушителям стала применяться довольно часто: так, в конце августа автомобиля лишился и осуждённый из Бердска.