В Новосибирской области в ночь на 9 сентября похолодает до -2 градусов

Первые заморозки в Новосибирске ожидаются 9 сентября.

В Новосибирской области с 8 по 10 сентября ожидается ночное похолодание до -2 градусов. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В четверг, 8 сентября, в Новосибирске ожидается температура +15..+17 градусов, переменная облачность, местами небольшой дождь, южный ветер 2-7 м/с. По области +14..+19, небольшие дожди в отдельных районах.

9 и 10 сентября в Новосибирске ожидается облачная погода, +18..+21 градус днём и +5..+7 градусов ночью. По области ночные температуры опустятся до +2..+7 градусов, при прояснениях заморозки до -2.

По данным о загрязнении окружающей среды, 5 и 6 сентября в Первомайском районе Новосибирска зафиксировали превышение в воздухе оксида углерода (угарного газа) на 60% выше допустимой нормы, а концентрация пыли в воздухе достигла предельно допустимой нормы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске хлебобулочные изделия вырастут в цене на 10%. Причиной подорожания хлебобулочных изделий назвали рост зарплат на хлебзаводах на 70%.