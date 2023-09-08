Ветеран труда передала Новосибирску юбилейную символику города

Ветеран труда из Новосибирска передала городу юбилейный ключ и медаль.

В пятницу, 8 сентября, ветеран труда Римма Березовская передала Новосибирску юбилейную символику, которую завод «Сиблитмаш» изготовил к 80-летнию города в 1973 году. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

Символический ключ от города и медаль подарил Римме Васильевне директор завода Павел Макарьев. В те годы она была сотрудником Института геологии и геофизики СО АН СССР, и уже к 1973 году из лаборанта дошла до должности инженера.

Римма Березовская работала в институте 34 года, и за это время поучаствовала в нескольких палеонтологических экспедициях.

Ключ и медаль передадут в Музей Новосибирска — их историческую ценность подтвердили специалисты. Именно такие экземпляры не пошли в массовое производство в 1973 году, и поэтому являются редкими образцами.

В благодарность мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручил ветерану труда памятный знак в честь 130-летия Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в центре Новосибирска в субботу перекроют улицы из-за полумарафона Раевича.