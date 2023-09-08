сегодня
08 сентября, 16:14
пробки
6/10
погода
+15°C
курсы валют
usd 98.19 | eur 105.2
сегодня
08 сентября, 16:14
пробки
6/10
погода
+15°C
курсы валют
usd 98.19 | eur 105.2
сегодня 15:08
общество проиcшествия

Житель Новосибирска сел пьяный за руль и столкнулся со «скорой»

Фото: ГУ МВД по НСО

Жителя Новосибирска приговорили к 3 годам после ДТП со «скорой».

В Новосибирске Кировский районный суд приговорил Максима Повелицина к 3 годам после ДТП с автомобилем скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, Повелицин 30 октября 2022 года употреблял спиртное в баре. В ожидании такси он замерз и решил доехать на своем автомобиле. На перекрестке улицы Петухова и Советского шоссе он выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем скорой помощи.

В результате ДТП пострадали сотрудники «скорой» и пассажир автомобиля виновника.

Обвиняемый признал свою вину и не отрицал, что сел пьяный за руль и нарушил ПДД.

Повелицину суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Напомним, в Новосибирске Mitsubishi врезался в дом после ДТП с фургоном.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в