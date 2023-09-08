Житель Новосибирска сел пьяный за руль и столкнулся со «скорой»

Жителя Новосибирска приговорили к 3 годам после ДТП со «скорой».

В Новосибирске Кировский районный суд приговорил Максима Повелицина к 3 годам после ДТП с автомобилем скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, Повелицин 30 октября 2022 года употреблял спиртное в баре. В ожидании такси он замерз и решил доехать на своем автомобиле. На перекрестке улицы Петухова и Советского шоссе он выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем скорой помощи.

В результате ДТП пострадали сотрудники «скорой» и пассажир автомобиля виновника.

Обвиняемый признал свою вину и не отрицал, что сел пьяный за руль и нарушил ПДД.

Повелицину суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.



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