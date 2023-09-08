Жителям Новосибирской области в сентябре банки выплатят пенсию досрочно

В Новосибирской области банки выплатят пенсию в сентябре за 3 дня раньше.

Обычно пенсию жителям Новосибирской области начисляют 11 сентября — но в этом месяце это произойдет на 3 дня раньше, 8 сентября. Об этом сообщили в региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону.

Пенсию начислят досрочно из-за модернизации в Отделении СФР серверного оборудования. Технические работы назначены на конец недели.

8 сентября СФР перечислит деньги в банк, а на банковскую карту пенсионера они поступят не позднее следующего дня.

«Доставка пенсии осуществляется по выбору пенсионера: через «Почту России» или через банки (на счет по вкладу или на счет банковской карты). На сегодняшний день Отделение СФР по Новосибирской области сотрудничает по вопросам выплаты пенсий с 25 банками. Пенсионер сам выбирает банк, через который ему удобно получать выплаты», — уточнили в СФР.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пенсионный возраст в России увеличат на три года в 2024 году. В 2022 году пенсии назначались на полтора года позже старого возраста — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. В 2024 м выплаты будут назначаться на три года позже.