Эксперт Новосёлов из Новосибирска рассказал о новом смертельном штамме гриппа

Медицинский эксперт Новосёлов из Новосибирска рассказал об опасности гриппа.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения объявили о появлении четырех новых штаммов гриппа к концу 2023 года. По мнению специалистов, симптомы этой болезни могут быть более тяжелыми и протекать дольше, чем у коронавируса, и вызывать осложнения, такие как пневмония.

Однако, кандидат медицинских наук Яков Новоселов в беседе с «МК в Новосибирске» отрицает смертельную опасность новых штаммов гриппа. Он отмечает, что, как и каждый год, мутации гриппа происходят, но их опасность не увеличивается. Яков Новоселов утверждает, что клинические проявления новых штаммов гриппа будут умеренными, схожими с обычными формами гриппа, и сравнимыми с последними штаммами коронавируса.

Согласно данным Новоселова, первые штаммы коронавируса были более опасными, чем болезнь в настоящее время. Аналогичное заявление относительно гриппа — его симптомы не изменились за последние 25 лет и не представляют критической опасности.

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