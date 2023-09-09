«Сибирь» разгромно проиграла «Автомобилисту» со счетом 1:6

В Новосибирске на ледовой арене встретились хоккейные клубы «Сибирь» и «Автомобилист».

В ходе состоявшегося сегодня, 9 сентября, матча на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске ХК «Сибирь» уступил «Автомобилисту» со счетом 1-6. Об этом сообщил Телеграм-канал ХК «Сибирь».

Первую шайбу забили гости в первом периоде. На последней минуте у Сергея Дубакина был реальный шанс сравнять счет, но этого сделать не удалось. Причем статистика была неплохой.

Спустя некоторое время шайбу в ворота хоккеистов «Автомобилиста» забросил Иван Климович, тем самым сравняв счет. Это его дебютная игра в КХЛ. Далее вперед вырвался «Автомобилист». В итоге новосибирский хоккейный клуб проиграл со счетом 1-6. Отмечается, что на сегодняшний матч были проданы все билеты, однако на трибунах насчитывалось 10 190 из 10 518 человек.

Как ранее писал Сиб.фм, «Сибирь» вырвала победу у «Барыса» в первом матче на новой арене в Новосибирске.