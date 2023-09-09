«Она жила хоккеем»: мать Екатерины Хлаповой из клуба болельщиков «Сибири» приехала в Новосибирск после её смерти

В 30 лет скончалась Екатерина Хлапова, работавшая в клубе болельщиков новосибирской «Сибири».

Сегодня, 9 сентября, журналисту Сиб.фм удалось поговорить в Новосибирске с мамой Екатерины Хлаповой Светланой. Она специально прибыла в мегаполис из Казахстана, чтобы раздать в парке на территории «Сибирь-Арены» пазлы, созданные по рисункам покойной Кати.

Кроме того, Светлана Хлапова рассказала, что сегодня, в субботу, собирается побывать на игре ХК «Сибирь» с хоккейной командой «Автомобилист». Мама Кати приехала с мужем из Карагандинской области Казахстана, где она живет, в форме своей дочери. Сегодня она будет присутствовать на матче вместе с близкой подругой Кати. Причем она будет занимать место, с которого за свою любимую команду болела ее дочь.

По словам Светланы, 6 сентября было девять дней с момента ухода Кати из жизни. Мама подчеркнула, что Катя родом из Казахстана, в Новосибирск в свое время приехала учиться. Дочь закончила юридический университет, магистратуру, причем все с отличием. У Кати были даже научные работы.

Светлана призналась, что у дочери было очень слабое здоровье, но очень высокий интеллект. И Катя старалась задействовать его везде. В Казахстан во время учебы девушка приезжала только в гости к семье. Также Светлана Хлапова сообщила, что дочь не заканчивала художественный, была самоучкой.

Вместе с мамой Кати был Денис Тюрин, руководитель клуба болельщиков ХК «Сибирь». У него также были в руках пазлы, созданные по рисункам Кати. В разговоре с журналистом Сиб.фм Тюрин рассказал, что Катю взяли в группу болельщиков «Сибири» 11 лет назад.

Последние 3-4 года девушка была главным администратором клуба и художником, создавая красивые рисунки снеговиков, портреты хоккеистов и болельщиков. Рисунки расходились по всему КХЛ.

«Она жила хоккеем, она жила командой, она жила болельщиками. Даже в трудные минуты, когда у нее самой могло не хватать денег на что-то, она покупала билеты и дарила их обычным болельщикам, которые не могли себе позволить купить эти билеты. Она их дарила, и люди ходили на хоккей», — рассказал Денис Тюрин о Кате.

Весной текущего года Катю номинировали на звание «Лучший болельщик КХЛ». Она заняла второе место, пропустив вперед лишь болельщика «Адмирала». Кроме того, Катя была на закрытии сезона в российской столице.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске умерла главный администратор клуба болельщиков «Сибири».