Под Новосибирском грузовой поезд травмировал женщину

Под Новосибирском женщина попала под колеса грузового поезда.

Днем 8 сентября дежурную часть ЛО МВД России на станции Новосибирск проинформировали о наезде грузового поезда на женщину на железнодорожной станции Oяш. Об этом сообщил Телеграм-канал «Транспортная полиция Сибири».

На место прибыли транспортные полицейские, которым удалось выяснить, что пострадала местная жительница 63 лет. Она переходила железнодорожные пути в неустановленном для прохода месте.

Грузовой поезд сбил женщину, хотя машинист задействовал экстренное торможение. Гражданка получила различные травмы, ее увезли в больницу.

Сотрудники транспортной полиции в очередной раз напомнили гражданам о том, что пересечение железнодорожных путей разрешается лишь в специально отведенных местах. Также важно убедиться, что переход безопасен, нет приближающегося состава и запрещающих сигналов светофора.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске подросток в наушниках попал под колеса пассажирского поезда.