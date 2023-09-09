Под Новосибирском произошло жесткое ДТП с «Маздой», влетевшей в столб

Под Новосибирском автомобиль «Мазда» врезался в столб.

На Каменском шоссе ночью 9 сентября произошла жесткая дорожная авария. Об этом сообщил Телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Иномарка влетела в столб, получив серьезные повреждения. ТГ-канал опубликовал снимки с места ДТП. На них можно увидеть практически сжатую пополам «Мазду Фамилиа». Капот иномарки вдавило в салон.

Отмечается, что седан стоит в таком положении на обочине несколько часов. К месту аварии подъезжали медики «скорой» и экипаж ДПС. Удалось ли выжить водителю, неизвестно. Очевидцы заметили в иномарке следы крови и почувствовали резкий запах алкоголя.

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За рулем седана находился 34-летний мужчина. Согласно предварительным данным, иномарка двигалась в сторону Каменки, в какой-то момент водитель не справился с управлением и снес световую опору.

«В результате ДТП пострадал водитель, который был доставлен в лечебное учреждение, взяты анализы для освидетельствования на состояние опьянения», — передали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске подросток в наушниках попал под колеса пассажирского поезда. Пострадавшего с травмами увезли в лечебное учреждение. Следователи приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.