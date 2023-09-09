Под Новосибирском супруги пришли голосовать на 45-й юбилей свадьбы

Супруги из Новосибирской области пришли голосовать на 45-летний юбилей совместной жизни.

В Коченёвском районе Новосибирской области приняли участие в выборах супруги Миньтюковы. Они пришли голосовать в 45-й юбилей совместной жизни. Об этом сообщает новосибирский Облизбирком.

Как сообщили в избирательной комиссии, Миньтюковы в браке вырастили троих детей и уже увидели внуков. Всю жизнь они живут в посёлке Дружный, где и проголосовали за кандидата в губернаторы области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что выборы губернатора Новосибирской области за первый день посетили 10% избирателей — это более 210 тысяч человек. Такая статистика не учитывает число тех, кто проголосовал дистанционно.

По состоянию на 1 июля 2023 года, в Новосибирской области зарегистрированы 2 174 422 человека, способных принять участие в выборах. Больше половины из них в Новосибирске (1,2 млн), также по несколько тысяч человек проживают в других городах региона.

Напомним, выборы продлятся до 10 сентября, 20:00. После окончания последнего дня голосования начнётся подсчёт голосов.