Выборы губернатора Новосибирской области за первый день посетили 10% избирателей

На выборах губернатора Новосибирской области в первый день проголосовали более 210 тысяч человек.

В Новосибирской области 8 сентября 2023 года начались выборы губернатора. По данным областной избирательной комиссии, в первый день проголосовали 210 508 человек без учёта дистанционного голосования — это 10,08% от общего числа избирателей в регионе.

По данным Облизбиркома на 1 июля 2023 года, в Новосибирской области проживают 2 174 422 человека, способных принять участие в выборах. Больше всего избирателей проживают в крупных городах — Новосибирске (1 219 293 человека), Бердске (85 398) и Искитиме (45 557 человек).

Фотокорреспонденты Сиб.фм показали, как прошёл первый день выборов. Так как 8 сентября — рабочий день, то на большинстве участков было относительно немного посетителей.

Напомним, выборы продлятся до 10 сентября, 20:00. После окончания последнего дня голосования начнётся подсчёт голосов.

Также в Новосибирской области открыли центр видеонаблюдения за выборами. В университете архитектуры, дизайна и искусств разместили десятки мониторов с выводом изображения с камер наблюдения на избирательных участках по всей области. Информацию обрабатывают эксперты центра, представители всех представленных политических партий и кандидатов — суммарно 38 рабочих мест. Через камеры можно отследить ситуацию на 886 избирательных участках. Когда с участка поступает сигнал о возможном нарушении от наблюдателей на местах, наблюдатели в центре выводят картинку на экран и определяют, было ли фактически нарушение.