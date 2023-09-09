Травников заявил о максимальной прозрачности выборов в Новосибирской области

На выборах губернатора Новосибирской области обеспечена максимальная прозрачность.

Глава Новосибирской области Андрей Травников побывал в центре общественного наблюдения за выборами в регионе. Об этом сообщил пресс-центр областного правительства.

Губернатор поблагодарил Совет по правам человека при Президенте РФ и Общественную палату за то, что проводится столь важная работа. Травников обратил внимание на четко выстроенную систему наблюдения за ходом голосования. По его словам, выборы в регионе максимально прозрачны. Губернатор отметил важность любых избирательных кампаний.

«Это обеспечивает не только легитимность, но и организованность, и даже доброжелательность процесса голосования. В этом году это чувствуется максимально. Выборы — это ответственность, важно понять какой уровень поддержки. Это оценка работы за прошедшие пять лет», — сказал Травников.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области 8 и 9 сентября проголосовали 18,45% избирателей.