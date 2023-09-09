В Новосибирске на выходных ожидаются перепады температур от -2 до +20 градусов

На выходных в Новосибирске предупредили о заморозках до -2 градусов.

В субботу и воскресенье, 9-10 сентября, Новосибирск ожидает перепады температур от -2 до +22 градусов.

Утром и днем в субботу ожидается теплая и солнечная погода. Однако ночью столбики термометров опустятся до заморозков — от +8 градусов в центре города до +5 градусов за его пределами, в западной и северо-западной области же ожидается холодно с температурами около -2 градусов.

Но уже в субботний день температура пойдет вверх и в середине дня достигнет +19 градусов. В ночь на воскресенье, 10 сентября, температура будет колебаться от +1 до +6 градусов, местами при этом снова будет минусовая температура до -2 градусов. Дневное время будет комфортным для отдыха, с температурой воздуха до +22 градусов.

По прогнозам, понедельник, 11 сентября, также будет комфортным с теплой погодой.

Ранее агроном Шубина рассказала о возможной гибели 50% картофеля в сентябре. Она рекомендует начать выкапывать картофель уже сейчас. В этом году среднеспелые и поздние плоды страдают от заболевания из-за резких перепадов температур. Фитофтороз проявляется на листовых пластинах и может привести к пожуханию листьев. Каждый день промедления может повлечь за собой гибель урожая.